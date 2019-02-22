Флешмоб "Начни с себя" запустили в egov.kz
Суть флешмоба состоит в том, чтобы каждый, кто умеет пользоваться цифровыми сервисами, обучил пятерых незнакомых человек.
Фото : bnews.kz22 февраля 2019, 13:34
В госкорпорации "Правительство для граждан" запустили инициативу "Начни с себя", сообщает Zakon.kz.
"Наверное, каждый из нас видел фильм "Заплати другому", где мальчик изменил мир не с помощью супер способностей или супер оружия, а с помощью простых жестов доброты по отношению к посторонним людям. Я вижу параллели между этим фильмом и нашей работой. Каждый из нас на своем рабочем месте и в нерабочее время способен обучить пятерых незнакомых людей пользованию порталом электронного правительства, получению услуг через телеграмм-бот и приложение mGov. Таким образом, мы дадим казахстанцам импульс знаний о цифровых услугах, ведь каждый из нас может быть не просто менеджером, автоматически выполняющим должностную инструкцию, а стать тем самым звеном в общей цепочке распространения цифровой культуры", - заявил Оспанов.
Инициативу поддержали все присутствующие сотрудники. Планируется, что в результате возрастет цифровая грамотность казахстанцев, а также количество граждан, владеющих навыками пользования порталом egov.kz и новыми цифровыми сервисами.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4959162-8ffb207f7f9986f75f1f4d452a01a7a5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...