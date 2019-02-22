Назначен новый прокурор Жанаозена
Также назначен ряд районных прокуроров.
В органах прокуратуры Мангистауской области новые назначения, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Приказом генерального прокурора РК в органах прокуратуры Мангистауской области произведены кадровые назначения.
Старший советник юстиции Джанысбаев Бахытжан Жумабекович назначен прокурором города Жанаозен.
Джанысбаев Бахытжан родился 16 мая 1978 года. В органах прокуратуры работает с 1999 года.
В разное время занимал должности начальников управлений по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам, предварительного следствия и дознания прокуратуры области, заместителя прокурораАктау, прокурора Бейнеуского района.
С февраля 2018 года руководил прокуратурой Тупкараганского района.
Советник юстиции Ажибаев Мухтар Султанович назначен прокурором Мангистауского района.
Ажибаев Мухтар родился 8 января 1976 года. В органах прокуратуры служит с 2002 года.
Ранее работал на должностях старшего прокурора отдела по надзору за законностью следствия и дознания, начальника отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, заместителя прокурора города Жанаозен.
С ноября 2017 года состоял в должности старшего помощника прокурора области по представительству интересов государства в судах.
Юрист 1 класса Сейбагытов Абат Даржокович назначен прокурором Тупкараганского района.
Сейбагытов Аабат родился 25 июня 1987 года. Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году.
Занимал должности старшего помощника прокурора города Жанаозен, прокурора управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса, старшего прокурора Группы аналитики Управления уголовного преследования прокуратуры Мангистауской области.
С июня 2018 года проходил службу в должности старшего помощника прокурора области Группы процессуальных прокуроров Управления уголовного преследования.
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