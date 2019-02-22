Назначен новый прокурор Жанаозена

Также назначен ряд районных прокуроров.

В органах прокуратуры Мангистауской области новые назначения, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Приказом генерального прокурора РК в органах прокуратуры Мангистауской области произведены кадровые назначения.

Старший советник юстиции Джанысбаев Бахытжан Жумабекович назначен прокурором города Жанаозен.

Джанысбаев Бахытжан родился 16 мая 1978 года. В органах прокуратуры работает с 1999 года.

В разное время занимал должности начальников управлений по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам, предварительного следствия и дознания прокуратуры области, заместителя прокурораАктау, прокурора Бейнеуского района.

С февраля 2018 года руководил прокуратурой Тупкараганского района.

Советник юстиции Ажибаев Мухтар Султанович назначен прокурором Мангистауского района.

Ажибаев Мухтар родился 8 января 1976 года. В органах прокуратуры служит с 2002 года.

Ранее работал на должностях старшего прокурора отдела по надзору за законностью следствия и дознания, начальника отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, заместителя прокурора города Жанаозен.

С ноября 2017 года состоял в должности старшего помощника прокурора области по представительству интересов государства в судах.

Юрист 1 класса Сейбагытов Абат Даржокович назначен прокурором Тупкараганского района.

Сейбагытов Аабат родился 25 июня 1987 года. Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году.

Занимал должности старшего помощника прокурора города Жанаозен, прокурора управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса, старшего прокурора Группы аналитики Управления уголовного преследования прокуратуры Мангистауской области.

С июня 2018 года проходил службу в должности старшего помощника прокурора области Группы процессуальных прокуроров Управления уголовного преследования.

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