На банкнотах и монетах больше не будет надписей на русском языке

Дополнительными элементами дизайна банкнот являются серийный номер и год утверждения дизайна.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге" от 12 декабря 2018 года, передает Zakon.kz.

Концепция предусматривает, что обязательными элементами дизайна банкнот и монет являются:

- цифровое или буквенное обозначение номинала;

- элементы, позволяющие определить подлинность и обеспечивающие защиту от подделки, с применением существующих технологий защиты;

- официальное наименование страны эмитента;

- изображение государственного Герба РК, размещаемое на лицевой стороне банкнот и на лицевой или оборотной стороне монет.

Дополнительными элементами дизайна банкнот являются серийный номер и год утверждения дизайна.

Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.

В дизайне банкнот и монет используется одно или несколько из следующих изображений:

- казахский орнамент или его составные части;

- портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие Казахстана;

- уникальные исторические, географические места и архитектурные памятники Казахстана или их фрагменты;

- изображения, посвященные государственным и международным событиям;

- изображения представителей флоры и фауны Казахстана;

- изображения, связанные с историей, государственностью, политикой, правом, экономикой, наукой, образованием, культурой, искусством, спортом, развитием Казахстана;

- изображения, связанные со всемирными ценностями, достояниями, историей и культурой;

- изображение товарного знака (логотипа) Национального банка РК;

- иные цифровые и буквенные надписи.

Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монетах допускается использование надписей на иностранных языках.

Утративший силу указ Президента РК от 25 сентября 2003 года предусматривал, что на банкнотах и монетах используются надписи на государственном и русском языках. Текст надписей на коллекционных и инвестиционных монетах оформляется на государственном, а также на русском или иностранном языках, за исключением коллекционных монет, изготавливаемых по заказам других стран, которые оформляются на иностранном языке.

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