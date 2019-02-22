На банкнотах и монетах больше не будет надписей на русском языке
Дополнительными элементами дизайна банкнот являются серийный номер и год утверждения дизайна.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге" от 12 декабря 2018 года, передает Zakon.kz.
Концепция предусматривает, что обязательными элементами дизайна банкнот и монет являются:
- цифровое или буквенное обозначение номинала;
- элементы, позволяющие определить подлинность и обеспечивающие защиту от подделки, с применением существующих технологий защиты;
- официальное наименование страны эмитента;
- изображение государственного Герба РК, размещаемое на лицевой стороне банкнот и на лицевой или оборотной стороне монет.
Дополнительными элементами дизайна банкнот являются серийный номер и год утверждения дизайна.
Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.
В дизайне банкнот и монет используется одно или несколько из следующих изображений:
- казахский орнамент или его составные части;
- портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие Казахстана;
- уникальные исторические, географические места и архитектурные памятники Казахстана или их фрагменты;
- изображения, посвященные государственным и международным событиям;
- изображения представителей флоры и фауны Казахстана;
- изображения, связанные с историей, государственностью, политикой, правом, экономикой, наукой, образованием, культурой, искусством, спортом, развитием Казахстана;
- изображения, связанные со всемирными ценностями, достояниями, историей и культурой;
- изображение товарного знака (логотипа) Национального банка РК;
- иные цифровые и буквенные надписи.
Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монетах допускается использование надписей на иностранных языках.
Утративший силу указ Президента РК от 25 сентября 2003 года предусматривал, что на банкнотах и монетах используются надписи на государственном и русском языках. Текст надписей на коллекционных и инвестиционных монетах оформляется на государственном, а также на русском или иностранном языках, за исключением коллекционных монет, изготавливаемых по заказам других стран, которые оформляются на иностранном языке.
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