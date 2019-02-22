В Казахстане поэтапно совершенствуются законы в области борьбы с терроризмом и экстремизмом

Законодательное регулирование сферы религии - основа нашей стабильности и безопасности.

В Казахстане существуют объективная необходимость законодательного регулирования в условиях качественного роста религиозности и его мозаичности, особенно в вопросах взаимодействия государственных органов с религиозными объединениями, передает Zakon.kz.

Структура конфессионального поля Казахстан выглядит следующим образом. На состояние 1 января 2017 года в республике зарегистрированы 3658 религиозных объединений и их филиалов, относящихся к 18 конфессиям. Самым многочисленным является ислам ханафитского мазхаба и православие. Также функционируют католические и протестантские церкви, общины и храмы иудаизма, буддизма, кришна.

В республике существуют 3464 молельных домов, из них 2550 являются мусульманскими мечетями, 294 православных и 109 католических церквей, 495 протестантских храмов, 7 иудаистских синагоги, 2 буддистских храмов, 7 храмов «Общество сознание Кришны» и храм Бахаи. Как видим, в течение последних лет в Казахстане наблюдается рост религиозности населения, приведший к качественному сдвигу в развитии религиозной ситуации в стране.

В то же время, религиозной сфере на сегодняшний день свойственна неоднородность. После распада СССР процесс возрождения религии (в т.ч. ислама) в Казахстане протекал фрагментарно и бессистемно, на фоне религиозной неграмотности большей части населения. Как результат, к настоящему времени сформировалась мозаичная конфессиональная структура казахстанского общества. Поэтому существуют объективная необходимость законодательного регулирования в условиях качественного роста религиозности и его мозаичности. Особенно в вопросах взаимодействия государственных органов с религиозными объединениями.

Начиная с 2005 года (создание Комитета по делам религии) и после терактов в 2004 году в г. Ташкенте, а также принятием в 2011 году нового закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» усиливаются регулятивные функции государственных органов. В законном порядке деятельность религиозных объединений регламентируется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом и Законом «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», который был принят в работу Мажилисом 7 сентября и принят 21 сентября 2011 г.

Другой проблемой стали вызовы и угрозы нашей независимости со стороны насильственного экстремизма и международного терроризма ставшие надежными инструментами внешних факторов в геополитической игре в регионе. Так, развитие исламского экстремизма в Казахстане, начало которого можно датировать 2011 годом, отмечается переходом деятельности экстремистов к террористическим методам борьбы, фазу вооруженной борьбы с властями. Авторы доклада «Терроризм в Казахстане – 2011 – 2012 годы» отмечают, что только с мая 2011 по осень 2012 года были совершены 14 терактов, повлекших за собой гибель 70 человек (6 – гражданские лица, 13 - силовики, 51 - террористы).

Прискорбным событием в 2016 году стали теракты в г. Актобе, когда в нем участвовала в основном молодежь, а также в том же году теракт одиночки в Алматы. Террористические акции в основном были направлены против правоохранительной системы, судов, исправительных учреждений и осуществлялись, главным образом, путем взрывов, включая использование террористов-смертников. О себе дали знать новые террористические структуры «Солдаты Халифата» (Джунуд аль-Халифат), «Защитники религии» (Ансар-уд-дин), Батальон Бейбарса и другие.

Свое идейное начало казахстанские экстремисты и террористы берут с исламистского направления «такфиризм». Поэтому эти вызовы объективно способствовали усилению контрольных функций государства через принятие законодательных норм по борьбе с насильственным экстремизмом и международным терроризмом. Так, сегодня поэтапно совершенствуются национальные законы в области борьбы с терроризмом и экстремизмом. С 1999 года в Казахстане действуют закон «О борьбе с терроризмом», Указ Президента Республики Казахстан от 10.02.2000 г. № 332 «О мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма», Постановление Правительства Республики Казахстан от 30.01.2007 г. № 70 «Об утверждении правил проведения религиоведческой экспертизы».

В феврале 2005 года были приняты законодательные акты «О противодействии экстремизму» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму», которые способствовали законодательному закреплению правовых и организационных основ борьбы с проявлениями политического, национального и религиозного экстремизма.

Теракты, произошедшие в 2016 году в Казахстане, ознаменовали начало нового этапа по системному и комплексному усилению практических мер государства против насильственного экстремизма и терроризма. Был рассмотрен законодательный проект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Он выносился на обсуждение общественности, широкого круга экспертов и предусматривал изменения в 24 законодательных актах. Основное внимание было уделено трем основным моментам: усиление контроля над оборотом оружия, ужесточение наказания за преступления, связанные с терроризмом, и проблемы внутренней миграции.

Также в целях упорядочивания религиозных отношений была принята «Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2017 – 2020 годы».

Кроме того, принята утвержденная Президентом Концепция государственной политики в сфере религии на 2017-2020 годы. Как видим, роль и значение законодательных актов в сфере религии РК являются важными, они - основа нашей стабильности и безопасности.

За нарушение нормы о проведении религиозных обрядов, церемоний и собраний или незаконное распространение религиозной литературы и материалов религиозного содержания виновные будут привлечены к административной ответственности. Физическим лицам придется платить штраф в размере 50 МРП, а юридическим - в размере 200 МРП с приостановлением деятельности на три месяца. За проведение миссионерской деятельности без регистрации или перерегистрации предусмотрен штраф в размере 100 МПР, а для иностранцев еще и выдворение за пределы Казахстана.

За 2017 год Управлением по делам религий города Алматы за нарушение закона в сфере религиозной деятельности к административной ответственности привлечено 23 лица, общая сумма штрафа составила 3 970 750 тенге. Из них за распространение литературы - 10 лиц, за миссионерскую деятельность - 6 представителей запрещенного на территории нашей страны течения «Таблиги Джамагат», два представителя «Свидетелей Иеговы», один представитель шиитского направления ислама, за незаконное богослужение - четверо.

(Материал представлен Центром исследования проблем религий акимата г. Астаны)

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