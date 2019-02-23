Микроавтобус переехал отдыхавшего на дороге мужчину в Бурундае

От полученных травм мужчина скончался.

Утром в субботу, 23 февраля, в поселке Бурундай Алматинской области произошел наезд на пешехода с летальным исходом, передает корреспондент Zakon.kz.

Водитель автомобиля Mercedes Sprinter рассказал, что около 6 часов утра он двигался по центральной улице поселка, Аэродромной, в восточном направлении, в сторону города. Ранним утром было темно, на дороге гололед. Мужчина за рулем ехал аккуратно. Возле речки Большая Алматинка в темноте, насколько позволяли фары, водитель увидел, что на дороге лежит человек.

Водитель ударил по тормозам, но остановить тяжелую машину не удалось, и Sprinter переехал лежавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Его состояние и все обстоятельства ДТП предстоит устанавливать специалистам. При осмотре тела были найдены документы погибшего, он был 1981 года рождения.

По словам других водителей, перед аварией мужчина ходил, шатаясь, по проезжей части.

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