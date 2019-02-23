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В Казахстане отключили сайты госорганов

Проводятся технические работы.

Фото : pixabay.com23 февраля 2019, 15:24

Сайты некоторых госорганов в Казахстане временно отключены из-за технических работ, передает Zakon.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

Проводятся внеплановые работы на телекоммуникационном оборудовании, расположенном в Серверном центре государственных органов, с 21:00 23 февраля до 13:00 24 февраля 2019 год.

Будут недоступны портал электронного правительства, приложение "Мобильное правительство", государственная база данных "Е-лицензирование", сервисные программные продукты "Маркировка товаров" и база "Монополист", сайты Министерства информации и коммуникаций, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства здравоохранения, Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, Министерства национальной экономики, Комитета национальной безопасности, Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также Конституционного совета РК.


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