Сколько казахстанцев переехало в Россию

Росстат опубликовал данные по притоку мигрантов.

Казахстан попал на второе место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Ранее первенство занимала Украина, но с 2017 года число украинцев, переезжающих жить в РФ, сократилось более чем в три раза, с 47,7 до 14,8 тысячи человек.

Первую строчку в списке занял Таджикистан, откуда в 2018 году въехала 31 тысяча человек.

Из Казахстана в Россию переехали на постоянное место жительства 26,5 тысячи человек.

В 2018 году миграционный прирост населения России уменьшился на 87 тысяч человек (41,1 процента).

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