Казахстан вошел в пятерку лучших стран СНГ для экскурсионного отдыха

Экскурсионный туризм включает культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами в турпоездках.

В рейтинге лучших экскурсионных направлений стран СНГ для экскурсионных туров, отдыха и путешествий Казахстан занял вторую строчку, передает Zakon.kz со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.

Экскурсионный туризм включает культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами в турпоездках. Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля.

Экскурсионный туризм в странах СНГ составляет более 3 млн экскурсионных поездок и туров в год. Топ-5 лучших направлений для экскурсионного отдыха в СНГ составляют Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Армения.

За Белоруссию как лучшую страну СНГ для экскурсионного отдыха российских туристов отдали 27% голосов, за Казахстан — 22%, за Азербайджан — 16%, за Узбекистан — 12% и за Армению — 9%.

Рейтинг составлен по данным исследования рынка экскурсионных туров и интернет-опроса.

Экскурсионный тур в страны СНГ на 7 дней стоит, в среднем, от 500 до 1000 долларов.

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