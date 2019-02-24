Астане показали "Урджарскую жрицу"

Урджарская жрица жила в IV-III веках до нашей эры.

В Национальном музее Республики Казахстан состоялось мероприятие "Звездный гид", передает корреспондент МИА "Казинформ".

В "зале золота" недавно была открыта выставка "Урджарская жрица и возрожденные сокровища: итоги консервационных и реставрационных работ". В обновленной экспозиции "Зала золота" представлены уникальные артефакты из курганов Берель, Тасарық, Әулиекөл, Түйетас, Қарақаба, Аян. Центральным экспонатом выставки стало захоронение женщины-жрицы IV-III веков до н.э.

- После "Золотого человека", который был найден в кургане Иссык в 1969 году, спустя полвека, с учетом "Золотого человека" из Елеке сазы в Казахстане найдены семеро "золотых людей". "Урджарская принцесса", безусловно, является главным экспонатом данной экспозиции, - отметил и.о. директора Национального музея РК Алмаз Нуразхан. Сенсационная находка была открыта в 2013 году в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области археологической экспедицией под руководством археолога Тимура Смагулова.

Урджарская жрица жила в IV-III веках до нашей эры, примерно в то же время, что и принцесса Укока, найденная на Алтае в 1993 году. Это позволила определить новая методика реставраторов.

- Мы обращались с анализами в Эрмитаж, они дали хорошие результаты. Было интересное мифическое изображение птицы на головном уборе. И когда мы начали собирать, получилась полноценная мифическая птица Самрук. Такие рисунки мы впервые видим, - сказал реставратор Крым Алтынбеков.

- Сакские захоронения ничем не уступали захоронениям в Египте, то есть по технологии сохранения останков погибшего и лошадей, захороненных вместе с ними и предметов быта. К сожалению, грабители - "черные археологи" нарушали температурный режим, поэтому многие экспонаты были частично разрушены. Символично захоронение коней вместе с вождем, предводителем, человеком знатного происхождения. Это еще раз подчеркивает значение коня для наших предков, до сих пор казахи ценят коня, - познакомила посетителей с экспозицией телеведущая Майя Бекбаева, родом из Урджарского района ВКО.

Она объяснила, почему центральный объект выставки было решено назвать жрицей.

- В захоронении не было найдено никакого оружия, предметов, обозначающих какую-то власть. При ней была найдена посуда для толчения трав для лекарств. Все захоронение было усыпано семенами разных растений. О молодом возрасте женщины свидетельствует хорошая сохранность зубов. Ее облик воссоздан московским антропологом. Одеяние было достаточно простым, на голове - шелк. Но отдельного внимания заслуживает головной убор, сделанный из золота. В руках у нее был папоротник, она была побрита наголо, рядом лежал парик. На голове была накидка из шелка, а на ней - диадема. Обратите внимание на звериный стиль диадемы, изображение птицы Самрук. Отдельно расположены предметы, найденные в могиле, - отметила Майя Бекбаева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!