Лаура Мухтар представит Казахстан на Miss USSR UK-2019

Девушка прошла отбор и выступит в финале.

Стало известно имя представительницы Казахстана на международном конкурсе Красоты Miss USSR UK-2019, передает Zakon.kz.

В конкурсе Miss USSR UK-2019, финал которого пройдет в столице Великобритании Лондоне 27 апреля, могут участвовать девушки только из всех 15 стран бывшего СССР.

Лаура Мухтар – финалистка "Мисс Алматы-2018". Сейчас она учится на режиссера-постановщика в Академии художеств имени Т. Жургенова. Окончила театральный факультет. Также является хореографом, Участвовала в различных фотосессиях и конкурсах, работала несколько лет в театре, после чего решила попробовать себя в кино.

Отбор, по словам девушки, был прозрачным, но нелегким.

– Месяц отбирали. Много этапов было: голосование, видео визитка и прямой эфир. 27 апреля– награждение, но сам финал будет идти две недели. За это время будет много конкурсных испытаний на эрудицию, выносливость, мы покажем национальные костюмы и далее пройдут репетиции гала-вечера, где и объявят имя победительницы, - рассказала нам Лаура Мухтар.

Девушка в анкете указала, что обладает такими качествами, как харизма, чувство юмора, ум, искренность, доброта, терпение, внимательность, пунктуальность.

Организатором конкурса является бизнес-леди Юлия Титова. Она создала проект Мiss USSR в 2012 году, чтобы расширить возможности женщин из стран бывшего Советского Союза; продемонстрировать мультикультурное наследие представленных стран, обучить участниц, с помощью личного развития и коучинга (привлекая специалистов для работы с ними), а также предоставить возможность для построения их карьеры и нетворкинга. Финал MISS USSR - это гламурная, развлекательная выставка, посвященная индивидуальности, красоте, моде, искусству и талантам. Платформа также предоставляет знакомства и связи, открывающие новые деловые возможности по всему миру для спонсоров, партнеров и гостей.

Конкурс активно освещается в мировых СМИ.

Альберт Ахметов

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