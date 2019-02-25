Лаура Мухтар представит Казахстан на Miss USSR UK-2019
Девушка прошла отбор и выступит в финале.
Стало известно имя представительницы Казахстана на международном конкурсе Красоты Miss USSR UK-2019, передает Zakon.kz.
В конкурсе Miss USSR UK-2019, финал которого пройдет в столице Великобритании Лондоне 27 апреля, могут участвовать девушки только из всех 15 стран бывшего СССР.
Лаура Мухтар – финалистка "Мисс Алматы-2018". Сейчас она учится на режиссера-постановщика в Академии художеств имени Т. Жургенова. Окончила театральный факультет. Также является хореографом, Участвовала в различных фотосессиях и конкурсах, работала несколько лет в театре, после чего решила попробовать себя в кино.
Отбор, по словам девушки, был прозрачным, но нелегким.
– Месяц отбирали. Много этапов было: голосование, видео визитка и прямой эфир. 27 апреля– награждение, но сам финал будет идти две недели. За это время будет много конкурсных испытаний на эрудицию, выносливость, мы покажем национальные костюмы и далее пройдут репетиции гала-вечера, где и объявят имя победительницы, - рассказала нам Лаура Мухтар.
Девушка в анкете указала, что обладает такими качествами, как харизма, чувство юмора, ум, искренность, доброта, терпение, внимательность, пунктуальность.
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Let us represent you the next wonderful contestant ✨Laura Mukhtar✨ She is representing Kazakhstan ???????? ⠀ She is the finalist of the competition “Miss Almaty 2018”. Laura is studying for a producer-director at the T. Zhurgenov Academy of Arts. She graduated from the theatre faculty. ⠀ Laura has a lot of hobbies. She loves to read, to sing, to draw, to ride a bike and the sports swimming. And sport for her is a philosophy of life. ???????? ⠀ She took part in various photo shoots and different competitions. Laura worked in a theatre for a couple of years, after theatre she decided to try herself in movies. Currently, the contestant is working as a choreographer. Laura said: “First of all, this competition is an incentive for me. I have to win! I have to show myself that I can do it, I will succeed” ???? ⠀ Laura also has such qualities as charisma, humor, desire, zeal for the better, intelligence, sincerity, crazyness, kindness, caring for others, attention, patience, punctuality. ???????? Finalist Sponsor????: Kamila Bakh studio @kamila_bakh —————————————————— Позвольте нам представить следующую замечательную участницу конкурса @missussruk ✨Лауру Мухтар✨ Она представляет Казахстан ???????? ⠀ ⠀ Лаура финалистка конкурса «Мисс Алматы-2018». Она учится на режиссера-постановщика в Академии художеств Им. Т. Жургенова. Окончила театральный факультет. ???? ⠀ У Лауры много хобби. Она любит читать, петь, рисовать, кататься на велосипеде и заниматься спортивным плаванием. А спорт для нее - это философия жизни. ???????? ⠀ Участвовала в различных фотосессиях и конкурсах. Лаура работала в театре пару лет, после театра она решила попробовать себя в кино. В настоящее время конкурсантка работает хореографом. ???????? ⠀ Лаура утверждает: «Во-первых, этот конкурс является стимулом для меня. Я должна победить! Я должна доказать самой себе, что могу это сделать, и что у меня все получится »???? ⠀ Участница также обладает такими качествами, как харизма, юмор, желание и стремление к лучшему, умом, искренностью, добротой, заботой о других, вниманием, терпением и пунктуальностью. ???????? ——————————————— Спонсор Финалистки:???? Kamila Bakh Studio @kamila_bakh
Организатором конкурса является бизнес-леди Юлия Титова. Она создала проект Мiss USSR в 2012 году, чтобы расширить возможности женщин из стран бывшего Советского Союза; продемонстрировать мультикультурное наследие представленных стран, обучить участниц, с помощью личного развития и коучинга (привлекая специалистов для работы с ними), а также предоставить возможность для построения их карьеры и нетворкинга. Финал MISS USSR - это гламурная, развлекательная выставка, посвященная индивидуальности, красоте, моде, искусству и талантам. Платформа также предоставляет знакомства и связи, открывающие новые деловые возможности по всему миру для спонсоров, партнеров и гостей.
Конкурс активно освещается в мировых СМИ.
Альберт Ахметов
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