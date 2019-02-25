Вооруженная разбойная группа обезврежена в Алматинской области

Помимо обреза и масок, у задержанных изъято используемое в спецподразделениях обмундирование без отличительных знаков.

Преступную группу, причастную к серии разбойных нападений на сельские магазины, обезвредили полицейские Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Преступная группа, действовавшая с января текущего года на территории Карасайского района, состояла из четырех человек. У задержанных изъято огнестрельное оружие, маски и используемое в спецподразделениях обмундирование без отличительных знаков.

"Подозреваемым доказана причастность к совершению семи фактов разбоев. Нападения осуществлялись в вечернее время на мелкие поселковые магазины, откуда забиралась денежная дневная выручка. Предварительный ущерб потерпевших составил около 500 тысяч тенге. Сейчас изъятый у задержанных обрез гладкоствольного ружья, а также верхняя одежда, приобщены к материалам досудебного расследования в качестве вещественных доказательств. В отношении двух подозреваемых районный суд на время расследования санкционировал арест с водворением под стражу в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе областного ДП.

В полиции дополнили, что в ходе досудебного расследования задержанных проверят на причастность к другим преступлениям, имевшим место на территории региона. Изъятое огнестрельное оружие направлено на экспертизу.

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