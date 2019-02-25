В Астане ребенок самостоятельно ушел из детского сада

Его пропажу воспитатели обнаружили только во время обеда, когда детей рассаживали, чтобы покормить.

Информацию о том, как воспитанник одного из детсадов столицы самовольно покинул стены дошкольного учреждения, и самостоятельно отправился на прогулку, разместила в Facebook пользователь Юлия Гильманова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, она уже не раз поднимала вопрос по поводу столичного детского сада №34 "Ак бидай", где нет ни домофона, ни видеокамер на заборах, да и сами заборы установлены не по ГОСТУ. Но пока у нас, что-нибудь не случится, никто не "зашевелится".

- 20 февраля мальчик самовольно оделся, со 2-го этажа спустился и покинул территорию ДС не известно в какое время. Обнаружили, что его нет только в обед, когда детей садили кормить. Вышел за территорию детского сада Жумабаева 1/1. Пересек проспект Абылай Хана, ул. Манаса и Ш.Кудайбердыулы и дошел до онкологии. Назревает вопрос, почему до сих пор этот бардак продолжается вокруг наших детей, – вопрошает автор поста.

Также она задается вопросом, почему родители не обратились в соответствующие органы и дело замяли?

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