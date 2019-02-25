Сопротивление полицейским оказали пьяные драчуны в Астане

Инцидент случился рано утром.

Дерущиеся нетрезвые мужчин оказали сопротивление разнимавшим их полицейским в Астане, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции Астаны, 24 февраля, около 6.20, пеший наряд в составе двух сержантов полиции, при патрулировании закрепленного участка, на пересечении улиц Кутпанова–Биржан Сала, заметив драку между мужчинами, подошли к ним для разбирательства. На законные требования полицейских прекратить правонарушение, мужчины реагировали агрессивно и оказали активное физическое сопротивление, при этом повредив нагрудной видеорегистратор полицейского.

- На место происшествия оперативным дежурным ЦОУ направлены дополнительные наряды полиции. В результате задержаны и доставлены в полицию 5 человек, которые были в нетрезвом состоянии. По факту хулиганства по статье 293 УК РК проводится досудебное расследование. Установлено, что трое из задержанных ранее были судимы. Зарегистрирован материал по факту оказания сопротивления сотрудникам полиции. Также в отношении действий полицейского-стажера, который нанес удар ногой одному из задержанных, инспекцией по личному составу Департамента полиции Астаны проводится служебная проверка, - пояснили в пресс-службе ДП столицы.

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