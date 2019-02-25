Бекмамбетов подтвердил роман с помощницей президента Татарстана

Режиссер опубликовал совместное фото с возлюбленной.

После публикации фотографии в социальной сети Тимур Бекмамбетов развеял все сомнения о своих отношениях с молодой помощницей президента Татарстана, передает Zakon.kz.

По информации woman.ru,Тимур Бекмамбетов разводится с Варварой Авдюшко, на которой был женат много лет. Режиссер расстается с супругой из-за романа с Наталией Фишман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Timur Bekmambetov (@bekmambetovtimur) 17 Фев 2019 в 11:12 PST

К снимку режиссер не добавил комментариев.

Как сообщает "СтарХит", отношения пары - сначала дружеские, а потом романтические - длятся уже не первый год, но заявить о них Бекмамбетов решился только сейчас. Во время поездок в Татарстан режиссер проводил много времени в компании помощницы президента. Кроме того, несколько недель назад Тимур и Наталия были замечены вместе на выставке казанской творческой лаборатории "Угол".

Стоит отметить, что разница между возлюбленными составляет 30 лет.

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