Утверждена кандидатура Ерболата Досаева.

Сенатом одобрена кандидатура нового председателя Нацбанка, передает Zakon.kz.

На основании представления главы государства Сенат Парламента РК проголосовал за назначение Ерболата Досаева председателем Национального банка РК.

- Глава государства принял отставку председателя национального банка Акишева и по поручению главы государства я пришел к вам согласовать кандидатуру на должность председателя национального банка. Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев предлагает на должность председателя национального банка кандидатуру Ерболата Аскарбековича Досаева. Он показал за время своей службы себя как квалифицированный финансист. В соответствии со статьей 55 Конституции РК я прошу дать согласие сената на назначение председателем национального банка Досаева Ерболата Аскарбековича, - сказал руководитель Администрации Президента Асет Исекешев.

Досаев Ерболат Аскарбекович родился 21.05.1970 г.

Окончил Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический университет имени Баумана.

Трудовой стаж начинал с менеджера МНПП "Искер" (1993-1994). В разные годы занимал должности заместителя директора МП "Вега" (1994); заместителя директора, директор ТОО "Фирма "Акцепт" (1994-1996); заместителя председателя правления ЗАО "Банк Туран-Алем" (02.1997-08.1997); советника премьер-министра РК (03.1998-07.1998); вице-министра энергетики, индустрии и торговли РК (07.1998-02.2000); вице-министра финансов РК (02.2000-11.2001); председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (11.2011-08.2002); министра финансов Республики Казахстан; министра здравоохранения Республики Казахстан (04.2004-09.2006); министра экономического развития и торговли РК (09.2012-01.2013); министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (16.01.2013-06.08.2014; переназначен - с 04.04.2014); министра национальной экономики РК (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015 - 06.05.2016). Последняя должность - заместитель премьер-министра РК (с 29.08.2017).

25 февраля в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра РК. 21 февраля Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства.

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