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Полицейский Шымкента отказался от взятки в размере 400 тысяч тенге

Стража правопорядка наградили за честность.

Фото : Департамент полиции Шымкента25 февраля 2019, 18:24

Должностное лицо пыталось подкупитель стража порядка, чтобы тот закрыл дело о мошенничестве, передает Zakon.kz.

20 февраля 2019 года в Енбекшинском РУП произошел факт дачи взятки по статье 367 УК РК.

- Должностное лицо для содействия в прекращении дела по факту мошенничества предпринял дачу взятки в размере около 400 тысяч тенге майору полиции Султанову Жандосу Айбаровичу. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1131 утвержденным "Правилом поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции", 25 февраля 2019 года начальник Следственного отдела Енбекшинском РУП ДП города Шымкент майор полиции Жандос Султанов при поддержке руководства департамента был поощрен денежным вознаграждением, - сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

По факту дачи взятки по статье 367 части 1 УК РК Управлением собственной безопасности Департамента полиции города Шымкент возбуждено уголовное дело, проводиться досудебное расследование.

Альберт Ахметов


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