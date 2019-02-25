Сформировано новое правительство Казахстана

Возглавил новый Кабинет министров Аскар Мамин.

В понедельник, 25 февраля, на пленарном заседания Мажилиса Парламента Президент РК Нурсултан Назарбаев внес на рассмотрение кандидатуру Аскара Мамина по пост премьер-министра. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, передает Zakon.kz.

- Депутаты Мажилиса Парламента одобрили кандидатуру А. Мамина на пост нового главы Правительства. Глава государства подписал указ о назначении А. Мамина премьер-министром РК, - сообщили в Акорде.

Чуть позже депутаты Сената одобрили кандидатуру нового председателя Нацбанка. Им стал Ерболат Досаев.

Затем глава государства постановил реорганизовать два министерства. Так, Министерство общественного развития было преобразовано в Министерство информации и общественного развития РК с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от упраздненного Министерства информации и коммуникаций. При этом министерство информации и коммуникаций было упразднено.

Президент РК утвердил состав 11-го Кабинета министров.

Мамин Аскар Узакпаевич - премьер-министр РК.

Смаилов Алихан Асханович – первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК.

Касымбек Женис Махмудулы – заместитель премьер-министра РК.

Абдыкалыкова Гульшара Наушаевна – заместитель премьер-министра РК.

Атамкулов Бейбут Бакирович – министр иностранных дел РК.

Ермекбаев Нурлан Байузакович – министр обороны РК.

Тургумбаев Ерлан Заманбекович – министр внутренних дел РК.

Абаев Даурен Аскербекович – министр информации и общественного развития РК.

Куляш Шамшидинова - министр образования и науки РК.

Бекетаев Марат Бакытжанович – министр юстиции РК.

Биртанов Елжан Амантаевич – министр здравоохранения РК.

Арыстанбек Мухамедиулы – министр культуры и спорта РК.

Сапарбаев Бердибек Машбекович – министр труда и социальной защиты населения РК.

Жумагалиев Аскар Куанышевич – министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Бозумбаев Канат Алдабергенович – министр энергетики РК.

Скляр Роман Васильевич - министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Омаров Сапархан Кесикбаевич – министр сельского хозяйства РК.

21 февраля Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана был назначен Аскар Мамин.

Ранее эту должность занимал Бахытжан Сагинтаев.

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