Сформировано новое правительство Казахстана
Возглавил новый Кабинет министров Аскар Мамин.
В понедельник, 25 февраля, на пленарном заседания Мажилиса Парламента Президент РК Нурсултан Назарбаев внес на рассмотрение кандидатуру Аскара Мамина по пост премьер-министра. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, передает Zakon.kz.
- Депутаты Мажилиса Парламента одобрили кандидатуру А. Мамина на пост нового главы Правительства. Глава государства подписал указ о назначении А. Мамина премьер-министром РК, - сообщили в Акорде.
Чуть позже депутаты Сената одобрили кандидатуру нового председателя Нацбанка. Им стал Ерболат Досаев.
Затем глава государства постановил реорганизовать два министерства. Так, Министерство общественного развития было преобразовано в Министерство информации и общественного развития РК с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от упраздненного Министерства информации и коммуникаций. При этом министерство информации и коммуникаций было упразднено.
Президент РК утвердил состав 11-го Кабинета министров.
Мамин Аскар Узакпаевич - премьер-министр РК.
Смаилов Алихан Асханович – первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК.
Касымбек Женис Махмудулы – заместитель премьер-министра РК.
Абдыкалыкова Гульшара Наушаевна – заместитель премьер-министра РК.
Атамкулов Бейбут Бакирович – министр иностранных дел РК.
Ермекбаев Нурлан Байузакович – министр обороны РК.
Тургумбаев Ерлан Заманбекович – министр внутренних дел РК.
Абаев Даурен Аскербекович – министр информации и общественного развития РК.
Куляш Шамшидинова - министр образования и науки РК.
Бекетаев Марат Бакытжанович – министр юстиции РК.
Биртанов Елжан Амантаевич – министр здравоохранения РК.
Арыстанбек Мухамедиулы – министр культуры и спорта РК.
Сапарбаев Бердибек Машбекович – министр труда и социальной защиты населения РК.
Жумагалиев Аскар Куанышевич – министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
Бозумбаев Канат Алдабергенович – министр энергетики РК.
Скляр Роман Васильевич - министр индустрии и инфраструктурного развития РК.
Омаров Сапархан Кесикбаевич – министр сельского хозяйства РК.
21 февраля Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана был назначен Аскар Мамин.
Ранее эту должность занимал Бахытжан Сагинтаев.
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