Даленов: Сулейменов был хорошим министром
Новый министр национальной экономики рассказал о судьбе своего предшественника Тимура Сулейменова.
Фото : kaztag.info26 февраля 2019, 10:26
Новый министр национальной экономики Руслан Даленов назвал своего предшественника хорошим министром, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты остановили министра в кулуарах после заседания правительства. Он, как и обещал ранее, не убегал от представителей средств массовой информации и ответил на все вопросы, в том числе о судьбе его предшественника.
- А известно куда предыдущий министр ушел, Тимур Сулейменов? – спросили журналисты
- Пока неизвестно, но он, конечно, будет работать. Он был хорошим министром, - ответил Даленов.
Татьяна Ковалева, Астана
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