Даленов: Сулейменов был хорошим министром

Новый министр национальной экономики рассказал о судьбе своего предшественника Тимура Сулейменова.

Новый министр национальной экономики Руслан Даленов назвал своего предшественника хорошим министром, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты остановили министра в кулуарах после заседания правительства. Он, как и обещал ранее, не убегал от представителей средств массовой информации и ответил на все вопросы, в том числе о судьбе его предшественника.

- А известно куда предыдущий министр ушел, Тимур Сулейменов? – спросили журналисты

- Пока неизвестно, но он, конечно, будет работать. Он был хорошим министром, - ответил Даленов.

Татьяна Ковалева, Астана

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