В товарообороте Казахстана со странами ЕАЭС 92% занимает Россия

При этом в основе торговых отношений с Россией лежат поставки российских товаров на рынок РК: импорт из РФ превысил экспорт сразу на 7 миллиардов долларов.

За 12 месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил 17,6 млрд долларов США — на 9,8% (1,6 млрд долларов) больше, чем годом ранее, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Совокупно за 2018 год товарооборот Казахстана достиг 93,5 млрд долларов (годом ранее — 78,1 млрд долларов). Доля России от общего объёма внешнеторгового оборота страны составила 18,8%.

По итогам 12 месяцев 2018 года товарооборот РК со странами ЕАЭС достиг 19,1 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов больше, чем в 2017-м. В структуре товарооборота со странами ЕАЭС Россия занимает львиную долю — 91,8% (в 2017 году — 92,1%). На втором месте Кыргызстан с удельным весом в 4,5%, товарооборот составил 0,9 млрд долларов (+14,1% за год). В тройку лидеров вошла также Республика Беларусь: 3,6%, или 0,7 млрд долларов США (+12,7% за год).



Примечательно, что в прошедшем году импортировалось из России на 7,2 млрд долларов больше, чем экспортировалось. За январь–декабрь 2018 года импорт составил 12,4 млрд долларов, экспорт — лишь 5,2 млрд долларов. В 2017 году из России было импортировано товаров на сумму 11,5 млрд долларов, тогда как экспорт составлял всего 4,5 млрд долларов.

Основные импортируемые товары — нефть и нефтепродукты (673,7 млн долл), трубы из чёрных металлов (350,1 млн долл), а также легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства (302,3 млн долл).

Наибольшую часть экспортируемых из Казахстана в Россию товаров составляют плоский прокат из железа, нелегированной, легированной и нержавеющей стали (925,5 млн долл), продукты неорганической химии, неорганические или органические соединения драгоценных металлов (646,1 млн долл), а также железные руды и концентраты, включая обожжённый пирит (421,5 млн долл).



За 9 месяцев 2018 года Россия инвестировала в экономику РК 1,2 млрд долларов, что на 34,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее (0,9 млрд долл). Россия инвестирует 6,8% от общего объёма ПИИ и занимает 4-е место среди стран по вливанию в экономику Казахстана.

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