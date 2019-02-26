Назначен аким Актюбинской области

Им стал Уразалин Ондасын.

26 февраля по поручению главы государства премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Актюбинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт primeminister.kz.



Мамин зачитал депутатам маслихата письмо главы государства о предложении кандидатуры Уразалина на должность акима Актюбинской области. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру, предложенную Президентом РК.

Соответствующий указ Президента был размещен на Акорде.

- Назначить Уразалина Ондасына Сеиловича акимом Актюбинской области, освободив от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, - сказано в тексте указа.

Уразалин Ондасын Сеилович родился в 1963 году. Окончил Актюбинский педагогический институт, Казахский государственный университет им. С. М. Кирова. Занимал различные должности на государственной службе, работал в коммерческом секторе. Среди них: аким Мугалжарского района Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области. С марта 2017 года работал заместителем руководителя Администрации Президента РК.

По итогам внеочередной сессии Мамин провел встречу с активом Актюбинской области. Премьер-министр поблагодарил Сапарбаева за внесенный вклад в развитие региона. За 4 года работы область достигла серьезных результатов в социально-экономическом развитии: реализованы новые индустриальные проекты, получила серьезный импульс социальная сфера. А.

Мамин пожелал успехов Сапарбаеву в работе на новом посту и выразил уверенность в том, что он оправдает высокое доверие главы государства. Напомним, указом Президента РК Н. Назарбаева Сапарбаев освобожден от занимаемой должности акима Актюбинской области и назначен министром труда и социальной защиты населения РК.

В ходе представления нового акима премьер-министр отметил, что Уразалин имеет большой опыт работы на различных ответственных руководящих должностях, в том числе на посту заместителя акима Актюбинской области. Последние годы работал заместителем руководителя Администрации Президента РК. Знает специфику как региональной работы, так и в области социальной модернизации. Мамин пожелал успехов нового акиму и выразил уверенность, что Уразалин совместно с активом области обеспечит качественное исполнение поставленных главой государства задач.

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