Касымбек представил коллективу МИИР нового министра

Также вице-премьер поблагодарил за совместную плодотворную работу коллектив министерства и отметил его значимый вклад в благосостояние населения.

Заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек представил коллективу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК нового министра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Указом главы государства Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назначен Роман Васильевич Скляр", - сказал Касымбек.

Также вице-премьер поблагодарил за совместную плодотворную работу коллектив министерства и отметил его значимый вклад в благосостояние населения посредством реализации трех основных государственных программ жилищного, инфраструктурного и индустриального развития страны.

Он пожелал успехов новому министру и коллективу министерства в решении новых актуальных задач, стоящих перед МИИР.

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