Номинальная средняя зарплата в РК составила 166,1 тысяч тенге

По итогам 9 месяцев 2018 года рост производительности труда опережает темпы роста реальной заработной платы во всех основных отраслях экономики, кроме строительства и сельского хозяйства.

В январе 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по сравнению с январем 2018 года в номинальном выражении выросла на 11% и составила 166,1 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент исследований и статистики Нацбанка.

Как отмечается, реальная заработная плата в 2018 году выросла на 2,3%, в четвертом квартале 2018 года - на 2,1%. Среднедушевые реальные денежные доходы населения, по предварительным данным, в 2018 году выросли на 4,3%, в четвертом квартале 2018 года – на 1,5%.

В разрезе отраслей в четвертом квартале 2018 года рост реальной заработной платы зафиксирован в области административного и вспомогательного обслуживания (на 16,4%), финансовой и страховой деятельности (на 9,6%), сельском хозяйстве (на 8,2%), горнодобывающей (на 2,4%) и обрабатывающей промышленности (на 6,0%).

При этом снижение было отмечено в здравоохранении и социальных услугах (на 0,8%), операциях с недвижимым имуществом (на 1,6%), строительстве (на 0,9%), государственном управлении и обороне (на 4,4%).

В разрезе регионов в четвертом квартале 2018 года максимальное значение номинальной заработной платы зафиксировано в Атырауской (320,5 тыс. тенге), минимальное – в Туркестанской области (109,7 тыс. тенге). За 9 месяцев 2018 года производительность труда в экономике выросла на 2,9%.

В разрезе отраслей наибольший рост был отмечен в строительстве (на 9,9%), сельском хозяйстве (на 7,9%), промышленности (на 3,5%), транспорте (на 2%), финансовой и страховой деятельности (на 3,3%).

Как отмечают аналитики, по итогам 9 месяцев 2018 года рост производительности труда опережает темпы роста реальной заработной платы во всех основных отраслях экономики, кроме строительства и сельского хозяйства.

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