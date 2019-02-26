"Рано или поздно вас достанут". История одного алиментщика

Сначала он выплачивал алименты на сына, ежемесячно по 35 тысяч тенге, но потом перестал это делать.

Две трети разведенных казахстанцев не платят своевременно алименты, каждый десятый должник вовсе их не платит. Такую неутешительную статистику озвучивала в конце прошлого года депутат сената Бырганым Айтимова. Причины, почему отцы и матери не платят своим детям, разные: кто-то теряет работу и не может ее найти, а кто-то просто не желает этого делать. Но какой бы ни была причина, следствие как правило одно - обращение в суд, передача исполнительных материалов судебным исполнителям, которые уже вплотную берутся за должников, и дойти может даже до уголовного дела. Один из должников по алиментам, после того, как принес очередной чек по оплате части скопившейся суммы, поделился с корреспондентом Zakon.kz своей историей, и дал совет отцам, уклоняющимся от уплаты: "Мужики, платите!"

Байболат Малшыбаев развелся 2011 году. Сначала он выплачивал алименты на сына, ежемесячно по 35 тысяч тенге, но потом перестал это делать.

- Перестал платить в связи с тем, что у меня не было работы. Ну и так, кажется, уже с 2016 года у меня накопились долги по алиментам. Меня нашли судебные исполнители и все объяснили, что с законом играть играть нельзя и долги мне выплачивать придется в любом случае, - рассказал Байболат.

По его словам, долг скопился на сумму более 1 млн тенге.

- Но больше половины я уже уплатил. Если Бог даст, надеюсь, весь долг я выплачу... ...Постоянную работу я не нашел до сих пор, выплачивать долги мне помогли родственники, - поделился мужчина.

Он рассказал и о том, что столкнулся с проблемами из-за долга по алиментам: стал невыездным, все оказалось в аресте.





- Я обращаюсь с советом ко всем отцам, алименты лучше платить! Закон есть и он работает, все-равно рано или поздно вас достанут. Другой помощи кроме алиментов я своему ребенку не оказывал. Обидно мне: я не видел как он рос, ему тоже наверняка приходилось несладко в жизни, но я помогал только алиментами. Ну как подрастет, я конечно же помогу, чем могу. Да, вначале я думал, что от алиментов можно уклониться, спрятаться от судебных исполнителей. Надеялся, что про меня забудут. Но, как оказалось, по счетам платить придется все-равно. Так что, мужики, платите! - сказал Байболат.

Что же касается общей статистики по Алматы, то, как рассказал руководитель Управления по обеспечению исполнительного производства Департамента юстиции Алматы Рахымгали Орымбаев, в 2018 году у частных судебных исполнителей в производстве были материалы на 11 тысяч неплательщиков алиментов, в этом году число сократилось до 8 тысяч, из них проблемных – 585. Есть среди должников и женщины - примерно 1% из общего числа.

Что касается государственных судебных исполнителей, то в их производстве 257 алиментщиков, из них три проблемных, общий долг составляет около трех миллионов.

- Они уже привлечены к административной ответственности, будем отправлять в ДП Алматы документы для привлечения их к уголовной ответственности, - сказал Орымбаев относительно злостных неплательщиков.

Он рассказал, что алиментщика в адмответственности привлекают, если у него долг копится более трех месяцев. Если же эти меры не влияют на должника, тогда отправляют документы в ДП Адматы для привлечения по ст. 139 УК РК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги).

Как правило, при начале уголовного производства должник одумывается и начинает платить. Данная мера - достаточно действенна.

Но есть и такие, кто не боится уголовной ответственности и упорно избегает исполнения обязательств, хотя бы материальных, перед детьми. Так, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам, за 11 месяцев 2018 года по статье 139 УК РК по стране осудили 101 человека. Пяти осужденным назначено наказание в виде привлечения к общественным работам, 96 - ограничение свободы.

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