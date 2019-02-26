СМИ: Мадуро держит деньги в российском фонде уроженца Казахстана

Существует очень мало информации о фонде - оппозиция.

В начале 2019 года политический кризис в Венесуэле обострился. Имя президента страны Мадуро не сходит с первых страниц средств массовой информации. В этот раз, по мнению оппозиции, Николас Мадуро может держать миллионы долларов государственных денег на счетах, управляемых фондом Nurlan Baidilda Ltd, передает Zakon.kz.

Как отмечает Bloomberg, в ходе расследования, которое началось в 2018 году, Национальная Ассамблея обнаружила активы, которые пытается вернуть. Об этом по телефону сообщил член оппозиции Карлос Веккио. Он исполняет обязанности посла временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в США.

По данным Веккио, фонд Nurlan Baidilda Ltd управляет инвестициями для состоятельных людей и принадлежит гражданину России родом из Казахстана. Он не может предоставить подробности.

- Существует очень мало информации о Nurlan Baidilda Ltd, - отметил он.

По словам посла, временное правительство Венесуэлы изучает финансовые сделки Мадуро, чтобы выяснить конечное место назначения денег, "украденных" и "разграбленных" из страны.

- Ни один государственный чиновник не может оправдать эти суммы денег, даже после того, как родился 1000 раз, - сказал он.

Откровения посла были опубликованы после неудачной попытки доставить гуманитарную помощь венесуэльскому народу.

В мае 2018 года в Венесуэле прошли выборы президенты, которые бойкотировала оппозиция. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо на фоне многотысячных митингов протеста, начавшихся после инаугурации Николаса Мадуро на второй президентский срок в январе 2019 года, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Мадуро заявил, что останется на своём посту до истечения положенного ему срока в 2025 году. Обострившееся противостояние в Венесуэле вызвало поляризацию мирового сообщества.

Дональд Трамп усилил давление на Мадуро, ликвидировав доступ к финансовым счетам во всем мире, расширив санкции против правительственных чиновников и признав Гуайдо президентом. В свою очередь, Мадуро поклялся противостоять Трампу.

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