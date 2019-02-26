Вор украл в Караганде из Lexus восемь миллионов тенге

Полиция задержала преступника.

Сотрудники Юго-Восточного отдела полиции Караганды задержали мужчину, который похитил сумку с восемью миллионами тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В конце января в Юго-Восточный отдел полиции обратилась с заявлением 29-летняя жительница города о том, что возле одного из садиков Караганды из автомашины Lexus неизвестный похитил сумку, внутри которой было более 8 миллионов тенге.

По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статье 191 части 4 п.2 УК РК - "Грабеж, совершенный в особо крупным размере". Для раскрытия преступления ориентирован весь личный состав органов внутренних дел. Изучалось видео с близлежащих камер видеонаблюдения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 22-летнего жителя города, который признался в совершении преступлении. В настоящий момент в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

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