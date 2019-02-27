В Павлодарской области цифровизировали каждую школу

Проводится оптимизация в сфере профессионально-технического обучения.

Все школы области полностью обеспечены высокоскоростным Интернетом, точками доступа Wi-Fi, подключением к базам Kundelik, BilimLand, передает pavlodarnews.kz.

Благодаря в том числе цифровизации учебных заведений успеваемость павлодарских школьников повысилась до 80%. В прошлом году ученики из Прииртышья завоевали 212 медалей, из которых 53 международного и 159 республиканского уровня. В республиканской олимпиаде участвовали 82 школьника, из них 41 стал победителем и призерами олимпиады, а павлодарская команда подтвердила звание лучшей олимпийской команды республики.

Не забывают в области и о создании необходимых условий для детей. В 74 объектах образования в прошлом году провели капитальный ремонт, в поселке Солнечном начато строительство школы на 420 мест, а в городе Аксу завершено строительство экоцентра. В качестве пилотного проекта в этом году все школьные столовые Павлодара будут модернизированы за счет частных партнеров.

В рамках проекта "Цифровое образование" в регионе обеспечен полный переход на безбумажную отчетность. Все школы области полностью обеспечены необходимой инфраструктурой – высокоскоростным Интернетом, установлены точки доступа Wi-Fi, подключены информационные системы и базы данных Kundelik, BilimLand.

Кроме того, проводится оптимизация в сфере профессионально-технического обучения. В доверительное управление без права выкупа на пять лет переданы Иртышский, Качирский и Экибастузский аграрно-технические колледжи, шесть колледжей будут объединены. В этом году начнется строительство четырех общежитий. Всего в области запланировано строительство восьми общежитий на 2 250 мест. Общая же потребность составляет 2 650 мест.

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