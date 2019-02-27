Законопроект о религиозной деятельности отозван из парламента

Нормы проекта закона требуют доработки.

В кулуарах съезда партии "Нур Отан" бывший министр общественного развития Дархан Калетаев прокомментировал, в связи с чем был отозван ранее законопроект о религиозной деятельности, одной из норм которого было запрет на одежду, закрывающюю лицо, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Дархана Калетаева причиной отзыва документа, так как отзыв пришелся на тот период, когда еще он возглавлял ведомство.

- Да, 29 января правительство отозвало законопроект о религиозной деятельности. Это было давно уже, - сказал он.

Отвечая, в связи с чем это было сделано, экс-министр отметил, что в правительстве посчитали, "что еще надо поработать над законопроектом в данном направлении".

- Разные есть направления. Я же сейчас за это не отвечаю. Там есть разные моменты, в частности, было же много предложений от религиозных организаций, от НПО, поэтому я внес предложение, что надо поработать над законопроектом. В части, вы знаете, в целом, если надо смотреть по мировым трендам в этом направлении. Поэтому здесь нам тоже не стоит там каких-то больших пока иллюзий и планов строить, надо работать в направлении усовершенствования, а не ужесточения, - пояснил Калетаев.

Он также не опроверг вопрос, что внесенный законопроект был "сырым".

- Нет, нет, нет. Я законопроект сырой не вносил, потому что в ходе работы законопроект, когда я пришел на позицию министра, законопроект уже был в парламенте. Поэтому в ходе доработки уже и в парламенте, и со стороны депутатов были предложения. И в ходе обсуждений. Поэтому после прохождения мажилиса в сенате мы уже решили, что у нас есть, была возможность в сенате еще посмотреть, депутаты сената посмотрели - и было принято решение…, - сказал он.

Правда, какие нормы вызвали сомнение бывший глава МОР так и не назвал.

- Это там я сейчас, я честно говоря, сейчас не хотел бы это комментировать, - заключил Калетаев.

Оксана Скибан, Астана

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