Нурсултан Назарбаев поручил увеличить пособия детям-инвалидам и выплату многодетным

Для этого выделяются немалые средства.

Президент Казахстана на XVIII Съезде Партии "Нур Отан" озвучил меры по повышению благосостояния казахстанцев, передает Zakon.kz.

Глава государства поручил все процедуры назначения соцпомощи упросить, чтобы люди не бегали месяцами по разным кабинетам.

–При исчислении совокупного дохода семьи нужно брать во внимание все пособия (многодетным семьям, одиноким матерям, пособия поинвалидности), а то, когда соцслужбы их в совокупности считают, они оказываются не малообеспеченными, а зажиточными. В результате адресной соцпомощи, будет охвачено в этом году свыше 830 тыс. человек, в т.ч. почти 550 тыс. детей. Поручаю пособия для детей инвалидов увеличить на 30%. Программа затронет 100 тыс. чел. На реализацию поручаю дополнительно выделить 300 млрд тенге на 2019-2021 год, - сказал президент.

Назарбаев поручил акимам дойти до каждой семьи, усилить помощь, увеличить ее за счет имеющихся средств.

–Надо туда направлять, а не на объекты, которые стоят, - заявил президент.

Каждая семья должна почувствовать поддержку, заявил президент. Особенно многодетные. Сегодня 340 тыс. семей имеют более 4 детей. Ежегодно выделяет более 500 млрд тенге. Эти семьи имеют разные уровень доходов. Есть семьи с разным уровнем доходов.

–Поэтому, в первую очередь, государство особую заботу и внимание должно проявить многодетным с низким доходами. Поручаю для расширения охвата малообеспеченных семей повысить критерии до 70 % от прожиточного минимума. Для АСП установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семья в сумме около 21 тысячи тенге, - заявил глава государства.

Повысят зарплаты бюджетникам.

Эта программа заденет сейчас 1 миллион гражданских служащих, занятых в сфере здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других. Поручаю с 1 июля этого года повысить заработные платы низкооплачиваемым работникам социальной бюджетной сферы на 30 процентов. (...) Нам их надо поддержать. На эти цели в 2019-2021 годы дополнительно будет выделено 980 миллиардов тенге. Поручаю поднять в среднем на 25 процентов зарплату низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают на районном, областном уровнях в селах. "Здесь получилась серьезная диспропорция между центром и регионами", - отметил Назарбаев.

По его словам, сегодня важно усилить меры по повышению благосостояния казахстанских семей. В связи с тем, что прошли девальвации, наши биржевые товары колебались туда-сюда, доходы и зарплаты имели естественное снижение.

Оксана Скибан, Астана

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