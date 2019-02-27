Что поручил сделать Нурсултан Назарбаев

С 1 июля 2019 года - повысить заработную плату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30 процентов.

Ряд поручений озвучил Нурсултан Назарбаев на съезде партии "Нур Отан", сообщает Zakon.kz.

С 1 июля 2019 года:

- повысить заработную плату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30 процентов;

- поднять в среднем на 25 процентов низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях.

На эти цели в 2019-2021 годы дополнительно будет выделено почти 980 миллиардов тенге.

Для расширения охвата малообеспеченных семей, особенно многодетных, повысить критерий оказания адресной помощи до 70 процентов от прожиточного минимума (с 14849 тенге до 20789 тенге, ПМ – 29698 тенге).

Повысить пособие родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов на 30 процентов.

Построить в рамках программы "Нұрлы жер" более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных.

Для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3 процента годовых через систему жилстройсбережений.

Обеспечить доступ всем жителям страны к чистой питьевой воде и провести масштабную газификацию.

Разработать предложения по реализации специального проекта "Ауыл – Ел бесігі" и обеспечить его финансирование в размере 90 миллиардов тенге на 2019-2021 годы.

"Нұр Отан" совместно с Администрацией Президента создать Центр оценки эффективности и мониторинга реализации государственных программ и реформ.

Дополнительно выделить на развитие сферы здравоохранения порядка 120 миллиардов тенге. В результате повысится качество и доступность оказания стационарной медицинской помощи в 7 регионах с охватом порядка 100 тысяч пациентов в год.

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