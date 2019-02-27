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В Алматы по 100 тыс. тенге получат воины-афганцы к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Маслихат утвердил размеры единовременной социальной помощи к памятной дате отдельным категориям нуждающихся граждан.

Фото : Zakon.kz27 февраля 2019, 14:25

Маслихат города Алматы принял решение от 22 февраля 2019 года "Об оказании единовременной социальной помощи к 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан отдельным категориям нуждающихся граждан", передает Zakon.kz.

Маслихат утвердил размеры единовременной социальной помощи к памятной дате отдельным категориям нуждающихся граждан, постоянно зарегистрированным и постоянно проживающим в городе Алматы.

Так, выплаты в 100 тысяч тенге получат:

- участники боевых действий на территории Афганистана, статус которых определен статьей 6 закона "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним";

- лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с выполнением служебных обязанностей или прохождения воинской службы в Афганистане;

- семьи военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане.

Контроль за исполнением настоящего решения возложен на председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта маслихата города Бадаеву Р.К.

Решение вводится в действие co дня его первого официального опубликования.


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