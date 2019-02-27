Казахстанка Фируза Шарипова готова выйти на ринг в Алматы

Спортсменка могла бы выступить в новой весовой категории.

Обладательница ряда чемпионских поясов по профи-боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова заявила о своем желании следующий бой провести в Алматы, передает Zakon.kz.

24 марта в Алматы пройдет вечер бокса, главным событием которого станет титульный поединок казахстанца Айдоса Ербосынулы (10-0, 8 КО), на кону в котором будут стоять пояса WBA Intercontinental, WBC Asia и WBO Global, а также бой его соотечественника Нурсултана Жанабаева (6-0, 4 КО), отстаивающего титул WBA Intercontinental.

– Хотела бы провести следующий поединок в Алматы 24 марта. Надеюсь, что организаторы и спонсоры поддержат меня в этом. К сожалению, организовать встречу с Евой Вальстрем в эти даты не получится, но я готова провести чемпионский бой в новой для себя весовой категории и стать чемпионкой мира в трёх весах. Хочу прославить Казахстан на весь мир, - написала она в своем Instagram.

Предыдущий поединок Шарипова провела в Санкт-Петербурге 8 сентября. По итогам десяти раундов она защитила свои пояса в бою с хозяйкой ринга Юлией Куценко. На данный момент Шарипова является обязательным претендентом на чемпионские пояса WBC в весе до 58.97 кг, которым владеет Ева Вальстрем, и WBA в весе до 61.23 кг., обладателем которого является Кэти Тейлор.

Альберт Ахметов

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