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Пакистанская армия сбили два военных самолета Индии

Арестованы два пилота сбитых машин.

Фото : © AP Photo / Mukhtar Khan27 февраля 2019, 15:19

Пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир, передает РИА Новости.

"Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой — в районе линии контроля", - написал в своем Twitter глава пресс-службы Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

Арестованы два пилота сбитых машин, один из них нуждается в медицинской помощи.

В МИД Пакистана заявили, что Исламабад продемонстрировал способность к самообороне, однако при этом не стремится к войне с Нью-Дели.

Пекин призвал стороны конфликта к сдержанности. Гражданские самолеты международных авиакомпаний, чьи маршруты проходят через Кашмир, меняют курс или возвращаются в пункты вылета.

Обострение противостояния

У Нью-Дели и Исламабада традиционно напряженные отношения. Между сторонами есть политические, исторические и территориальные разногласия, в частности по статусу области Кашмир.

Кашмир - спорная территория, раздел которой не закреплен. Там активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану.
Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад обвинения отрицает.

Кризис обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной индийской военизированной полиции. Погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Cамолеты индийских ВВС нанесли удар по лагерю "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены.

Первый замглавы МИД Индии Виджай Гокхале заявил, что это было "абсолютно необходимо", поскольку группировка готовила новые атаки с участием смертников.
Кроме того, по мнению Нью-Дели, Пакистан до сих пор не предпринял никаких практических шагов, направленных на ликвидацию инфраструктуры террористов на своей территории.


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