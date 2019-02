Пакистанская армия сбили два военных самолета Индии

Пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир, передает РИА Новости.

Арестованы два пилота сбитых машин, один из них нуждается в медицинской помощи.

В МИД Пакистана заявили, что Исламабад продемонстрировал способность к самообороне, однако при этом не стремится к войне с Нью-Дели.

