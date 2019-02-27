В "Эйр Астане" рассказали, когда застрявшие в Дели казахстанцы вернутся домой

Пассажиры будут отправлены в Казахстан 28 февраля утром.

Пассажиры, которые должны были вылететь 27 февраля из Дели в Алматы рейсом KC908, будут отправлены в Казахстан 28 февраля в 06.30 утра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

Время вылета подлежит подтверждению авиационными властями альтернативного маршрута вне воздушного пространства Пакистана. Самолет совершит дозаправку в аэропорту Мускат, Королевство Оман для продолжения полета в Алматы.

- В связи с отменой рейсов по направлению Алматы-Дели-Алматы, КС963 от 27 февраля и KC964 от 28 февраля, колл-центр "Эйр Астаны" в оперативном порядке прорабатывает все возможные варианты перевозки пассажиров, в том числе посредством услуг других перевозчиков в соответствии с положениями ИАТА, регулирующими форс-мажорные ситуации, - говорится в сообщении.

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