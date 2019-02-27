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Следователя Нацбюро арестовали за хищение 200 тыс. долларов из вещдоков

Учитывая тяжесть совершенного преступления, суд санкционировал ее арест сроком на два месяца, несмотря на то что у нее на иждивении находятся несовершеннолетние дети.

Фото : zakon.kz27 февраля 2019, 20:20

Следователя по ОВД департамента национального бюро в Южном Казахстане арестовали за хищение 2000 тыс. долларов США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Деньги были вещественными доказательствами по уголовному делу. Учитывая тяжесть совершенного преступления, суд санкционировал ее арест сроком на два месяца, несмотря на то что у нее на иждивении находятся несовершеннолетние дети.

По этому же делу в ЮКО был уволен руководитель следственно-оперативной группы, освобождены от занимаемых должностей заместитель руководителя территориального органа и начальник следственного управления. За ослабление контроля к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители территориального и следственного департаментов Национального бюро.

В АДГСПК заявляют, что уделяют этому направлению работы пристальное внимание. Установлена жесткая вертикаль персональной ответственности руководителей.

Так, в случае выявления фактов коррупции во вверенных им подразделениях УВБ, эти должностные лица несут строгую дисциплинарную ответственность. Руководители, которые самостоятельно выявляют коррупционные правонарушения, совершенные подчиненными, и оказывают активное содействие в их изобличении, освобождаются от ответственности. Такие случаи имели место в департаментах Национального бюро по Карагандинской, Мангистауской областям и в Алматы.

Освобождены от занимаемых должностей заместитель руководителя Департамента и начальник оперативного управления Национального бюро по Костанайской области за совершение подчиненным коррупционного преступления, связанного с получением взятки в сумме 5 млн. тенге от предпринимателя за непринятие мер по выявленным нарушениям. Руководителю Департамента объявлен выговор.

В 2018 году привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления 7 человек, в их числе 5 сотрудников антикоррупционной службы, 1 работник департамента госслужбы по Карагандинской области и 1 – филиала Академии госуправления. В настоящее время осуществляется досудебное расследование в отношении еще 7 офицеров. Все эти преступления выявлены собственными силами.

Так, за вымогательство взятки в сумме 1 млн тенге от предпринимателя за прекращение досудебного расследования сотрудниками управления внутренней безопасности был задержан и впоследствии осужден А., офицер по особо важным делам Департамента Национального бюро по Мангистауской области.


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