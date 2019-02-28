Почему Полторанин не вышел на гонку Чемпионата мира– комментарий Федерации

Казахстанец готовился выйти на старт своей коронной дистанции на чемпионате мира.

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, участвующий на чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде, готовился выйти на старт своей коронной дистанции– 15 км классическим стилем, но в итоге так и не появился на гонке, передает Zakon.kz.

Позже на лентах мировых спортивных сайтов появились сообщения о том, что полицейские провели рейды против допинга на чемпионате мира по лыжным гонкам. Девять человек были арестованы, в их числе пять спортсменов– двое - австрийцы, один из Казахстана и двое из Эстонии.

Как рассказала пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок Самал Наурызова, в штабе казахстанской лыжной команды, находящейся в австрийском Зеефельде на чемпионате мира, сильно удивлены сегодняшним событиям. Ожидалось, что Алексей Полторанин поборется на гонке на 15 км за награды мирового первенства.

– Если выяснится, что он действительно принимал допинг, то федерация выступит с заявлением. Мы категорически против нечестных методов, любых попыток применения запрещенных субстанций. Но пока не будет доказано, что Полторанин нарушил антидопинговые правила, пока федерация не получит уведомления от WADA, МОК, FIS о том, что Алексею официально предъявлены обвинения, мы будем защищать нашего спортсмена, - пояснила пресс-секретарь

В федерации отметили, что постоянно информируют всех тренеров и спортсменов о том, какие вещества и методы считаются запрещенными, и в случае обнаружения у какого-либо спортсмена допинга наказание несет не только он, но и тренеры, обслуживающий персонал, им запрещается появляться на тренировочных базах и местах проведения соревнований. В случае, если вина Полторанина будет признана официально, то его и его тренеров ждут санкции.

Сейчас в комментариях пользователей соцсетей встречаются негативные отзывы обо всей этой ситуации, Полторанина уже заранее обвиняют в том, чего может и не быть. Но пока не предъявлены официальные обвинения, пока не обнародованы доказательства его вины в употреблении допинга или применение им запрещенных методов подготовки к соревнованиям, заранее осуждать и обвинять спортсмена весьма преждевременно и опрометчиво.

–Знаю его лично. Он всю жизнь в спорте, ему 31 год, он всегда ответственно подходит к тренировкам. Когда все могут отдохнуть, он идет тренироваться. Сейчас сложно представить, что Полторанин мог сознательно пойти на нарушение правил честного спорта, - считает Самал Наурызова.

Международная федерация лыжных видов спорта FIS также прокомментировала ситуацию на своем официальном сайте.

— Аресты были частью долгосрочного расследования в рамках операции по борьбе с допингом, включающим различные виды спорта, — говорится в сообщении. — FIS работает в тесном сотрудничестве с властями Австрии в связи с сегодняшними событиями, будет следить за ситуацией и примет необходимые меры, согласно антидопинговым правилам. FIS выполнит свою миссию как руководящий орган, чтобы сохранить целостность спорта и защитить чистых спортсменов, - гласит сообщение.

Добавим, что Алексей Полторанин– двухкратный бронзовый призер чемпионата мира-2013. Одну из своих медалей он выиграл как раз на гонке 15 км классическим стилем.

Как пишет Insidethegames, президент Австрийской федерации лыжного спорта (ÖSV) Питер Шрёкснадель заявил, что власти раскрыли "очевидно международную сеть допинга". Он также подчеркнул, что "нет никаких признаков", чиновники OSV были замешаны.

–Независимо от этого, я предложу Бюро полностью реорганизовать беговые лыжи в ÖSV после этого сезона. ÖSV гарантирует, что сделает все возможное против допинга.Но мы не можем гарантировать, что каждый человек будет соблюдать строгие правила.Ответственность несет каждый спортсмен, последствия тоже.Понятно, что нарушившие антидопинговые правила будут немедленно исключены из ÖSV. Правовые последствия ждут нарушителей от властей, - сказал он.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало заявление, в котором говорится, что они осведомлены о рейдах и находятся в "тесном контакте с правоохранительными органами".

–Эти рейды были частью более широкой полицейской операции, нацеленной на преступников из ряда европейских стран, и Департамент разведки и расследований ВАДА предоставлял информацию и другую помощь властям в ходе их операции", - сказал Insidethegames представитель.– Это последнее сотрудничество с австрийскими правоохранительными органами последовало за расследованием ВАДА деятельности Международного союза биатлонистов (IBU), которое в прошлом году привело к возбуждению уголовного расследования полицией в Австрии и Норвегии. Учитывая, что операция продолжается, ВАДА пока не может комментировать.

По данным СМИ, помимо Полторанина, арестованы также эстонский лыжник Андрус Веерпалу и австриец Макс Хауке. На старт 15-километровой гонки на чемпионате мира кроме них не вышли австриец Доминик Балдауф и эстонец Карел Таммъярв.

Добавим, что на чемпионате мира-2017 по биатлону, проходившем в Хохфильцене, австрийская полиция провела обыски в отеле казахстанской команды. На данный момент лидеры биатлонной сборной отстранены от международных соревнований.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!