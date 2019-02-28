Казахстан выразил обеспокоенность в связи с ситуацией между Индией и Пакистаном

Казахстан призывает стороны к максимальной сдержанности.

В МИД РК сделали заявление в связи с обострением военно-политической ситуации между Индией и Пакистаном, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



- Казахстан выражает обеспокоенность в связи с военно-политической ситуацией между Индией и Пакистаном. Казахстан считает, что только открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог между двумя странами, является единственно эффективным и приемлемым путем выхода из текущего кризиса, - сообщили в МИД.

Там добавили, что Казахстан призывает стороны к максимальной сдержанности и соблюдению норм международного права, в целях предотвращения дальнейшей эскалации ситуации, исходя, прежде всего, из фундаментальных интересов региональной и глобальной безопасности.

В последнее время отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились. Кризис усилился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной индийской военизированной полиции. Погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Во вторник самолеты индийских ВВС нанесли удар по лагерю "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!