Серийный мошенник-миллионер задержан в Туркестанской области

Выйти на след афериста оперативникам помог фоторобот, составленный со слов потерпевших.

Мужчина, подозреваемый в крупном мошенничестве, задержан полицейскими в городе Кентау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

Как сообщили в ведомстве, с начала года в отдел полиции Кентау с заявлением обратились десятки горожан. Все они сообщали о том, что неизвестный мужчина, обещая им помощь в трудоустройстве на территории Российской Федерации, завладел их деньгами в сумме от 50 до 100 тысяч тенге и исчез из виду. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество".

- В целях раскрытия данных преступлений сотрудники ОП г. Кентау провели ряд следственно-оперативных мероприятий. Выйти на след афериста оперативникам помог фоторобот предполагаемого преступника, составленный со слов потерпевших. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, и доставили в отдел полиции. Им оказался местный житель, который признался в содеянном. Следствием установлена причастность задержанного к 15 фактам мошенничества на общую сумму около 1,5 миллиона тенге. В настоящее время собранные материалы досудебного расследования по фактам мошенничества с обвинительным актом направлены в суд, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Чтобы не стать жертвой аферистов, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не проявлять излишнюю доверчивость к незнакомым людям, обещающих помощь в трудоустройстве, в получении кредита, жилья или других сомнительных услуг. Стражи порядка призывают жителей области быть бдительными, и незамедлительно обращаться в полицию по телефону "102", если стали очевидцем или жертвой мошенничества.

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