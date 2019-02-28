27 миллионов тенге, выделенных на реализацию соцпрограмм, похищены в Акмолинской области

Только по делам о хищениях, связанных с созданием социальных рабочих мест, в бюджет государства возвращено более 20 млн тенге.

В течение прошлого года, в Акмолинской области по делам, расследуемым Службой экономических расследований и связанным с созданием социальных рабочих мест, в бюджет государства возвращено более 20 млн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов (ДГД) по Акмолинской области.

Как сообщили в ведомстве, в течение 2018 года выявлены хищения денежных средств, выделяемых на создание социальных рабочих мест по государственным программам "Дорожная карта занятости 2020", "Реализация общеобразовательных программ дошкольного воспитания и обучения", "Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы" и т.д. В течение года, по делам связанным с выделением субсидий, в ходе досудебных расследований установлен ущерб на сумму 27 млн тенге, которые полностью возвращены в бюджет государства.

- Одним из основных направлений деятельности Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Акмолинской области, является борьба с преступлениями, связанными с присвоением или растратой бюджетных средств, в том числе путем мошенничества, ответственность за которые предусмотрена ст.189 и ст.190 УК РК. Из находившихся с начала 2018 года в производстве 42 уголовных дел, 35 окончено производством. Установленный ущерб по оконченным делам данной категории составил 77,9 миллионов тенге. В ходе досудебного расследования возмещено 49 миллионов тенге. Взыскание остальных денежных средств будет осуществляться в гражданском порядке, – сообщили в пресс-службе областного ДГД.

В ведомстве также отметили, что схемы по хищению бюджетных средств, строятся различными способами. Это и перечисления денежных средств с расчетного счета фонда заработной платы на свой личный лицевой счет, и махинации по договорам государственных закупок, и начисления денежных средств по табелю учета рабочего времени лицам, которые фактически не работают и другие.

- Если вам стало известно о подобных или других фактах хищения бюджетных средств, просим сообщить в службу экономических расследований по телефонам: (8-716-2) 25-14-88; 25-45-51, - обратились к гражданам в пресс-службе областного ДГД.

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