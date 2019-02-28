В Казахстане до 2025 года построят более 40 тысяч арендных квартир

В Казахстане 340 тысяч многодетных семей, из которых в очереди на жилье стоит 28 тысяч семей.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития выработало комплекс мер по реализации поручений Главы государства, озвученных на съезде партии "Нур Отан". Об этом сообщил глава ведомства Роман Скляр на заседании правительства РК, передает Zakon.kz.

По его словам, в Казахстане 340 тысяч многодетных семей, из которых в очереди на жилье стоит 28 тысяч семей.

- Согласно поручению Главы государства мы в течение 7 лет ежегодно обеспечим строительство 6 тысяч арендных квартир. До 2025 года будет построено более 40 тысяч арендных квартир. Вопрос, стоящих на сегодняшний день в очереди малобеспеченных многодетных семей будет решен полностью. Уже в мае текущего года мы начнем выдавать арендное жилье для многодетных семьей, - сказал Роман Скляр.

Он напомнил, что для малообеспеченных семей, имеющих доходы ниже одной минимальной заработной платы (42,5 тыс. тенге) внедряется льготное кредитование через Жилстройсбербанкна 20 лет под 2% годовых.

- Данный вид кредита могут получить многодетные семьи, имеющие 4-х и более детей, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, неполные семьи с несовершеннолетними детьми. За 2 года мы планируем выдать 22,5 тысяч льготных займов для указанных категорий. Для этого в течение 3-х лет будет ежегодно выделяться по 50 млрд. тенге из республиканского бюджета, - рассказал министр.

Также, по его словам, в соответствии с поручением главы государства на улучшение состояния автодорог областного и местного значения выделят дополнительные средства.

- Сейчас на местную сеть дорог выделяется из республиканского и местного бюджета на паритетной основе свыше 150 млрд тенге. С учетом дополнительного выделения средств объем финансирования составит 200 млрд тенге, что позволит охватить ремонтными работами свыше 5 тыс. км. Перечень проектов по ремонту дорог сформирован, здесь основной упор сделан на развитие опорных населенных пунктов. Данные меры позволят к концу 2025 году улучшить 95% дорог местной сети, - рассказал Скляр.

Он также сообщил, что министерством совместно с акиматами сформирован перечень проектов в сферах водоснабжения и водоотведения. Ежегодно на эти цели будут выделяться дополнительные финансовые средства в размере 20 млрд.тенге, которые будут направлены на решение наиболее актуальных проблем по водоснабжению и водоотведению. В результате реализации проектов к 2025 году будет обеспечен 100% охват городского населения централизованным водоснабжением.

Также для решения проблем окраин крупных городов предусматривается 90 млрд тенге по 30 млрд тенге ежегодно, что улучшит инфраструктуру пригородных населенных пунктов.

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