Юбилейный съезд партии "Нұр Отан" прошел в Астане

После недавних политических событий его ждали не только однопартийцы.

27 февраля в Астане прошел XVIII съезд партии "Нұр Отан", передает Zakon.kz.

Для политической организации он стал юбилейным, 20 лет со дня основания. В свете недавних отставок и назначений, резонансных происшествий и стихийных собраний его ждали не только однопартийцы.

Некоторые делегаты, а их общее количество было больше двух тысяч человек, преодолели сотни и тысячи километров, чтобы быть на мероприятии. Они все прибыли в столицу, чтобы обсудить план действий на будущее, а позже реализовать его на местах. А пунктов в нем было много.

В ходе съезда Президент отметил, что по его поручению партия провела анализ проблем, особо волнующих сегодня наших граждан. В их числе - вопросы повышения детских пособий, улучшения положения многодетных семей, обеспечение жильем, модернизация социальной инфраструктуры.

- Я лично буду контролировать, чтобы все выделяемые средства дошли до каждой семьи и конкретного человека! - подчеркнул глава государства.

На прошедшем съезде партии "Нур Отан" президент озвучил детальный план действий для вновь сформированного правительства. Большая часть - это социальный блок. Так как же изменится жизнь казахстанцев?

Правительству было поручено установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме 21 тысячи тенге. При этом все процедуры назначения соцпомощи максимально упростить, чтобы они не бегали за ней по разным кабинетам. На серьезную надбавку могут претендовать многодетные семьи с доходом не выше 70% от прожиточного минимума – сегодня это 20 788 тенге. Президент настоял, чтобы при исчислении общей суммы соцслужбы исключали из расчета отдельные пособия. Например, выплаты многодетным матерям, пособия по инвалидности и стипендии. При таком расчете адресная помощь только в этом году дойдет до 550 тысяч детей.

Еще поручено построить больше 40 тысяч арендных квартир для многодетных с низким доходом. А малообеспеченные неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами должны иметь возможность приобретать жилье в кредит под 2-3% годовых через систему Жилстройсбережений.

По скромным подсчетам, в экономику нужно вливать дополнительно по триллиону тенге в ближайшие три года. Но нельзя просто так взять и увеличить расходы бюджета почти на 20%. Деньги в экономику должны идти через программы, которые дадут возможность нарастить экономический потенциал, не вызвав сильные инфляционные процессы, чтобы в конечном итоге жизнь стала лучше и богаче.

То, чего ждали миллионы казахстанцев, Президент озвучил. Не миллионы, и даже не миллиарды, а триллионы дополнительных бюджетных тенге выделят на социальную сферу. На что направят? Подробнее расскажут в программе Аналитика на Первом канале Евразия в воскресенье, 3 марта, в 20.00.

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