Cолистка театра "Астана Опера" стала лауреатом Премии Фонда Первого Президента

Яркая певица-сопрано не только создала ряд неповторимых образов на родной сцене, она также не раз выступала с гастролями на престижных мировых площадках.

Солистка "Астана Опера" Айзада Капонова стала лауреатом Премии Фонда Первого Президента, передает пресс-служба театра.

Солистка театра "Астана Опера" кавалер ордена "Құрмет" победитель многих международных конкурсов Айзада Капонова стала лауреатом Премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в номинации "Музыкальное искусство".

Яркая певица-сопрано Айзада Капонова не только создала ряд неповторимых образов на родной сцене, она также не раз выступала с гастролями на престижных мировых площадках в рамках программы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева "Рухани жаңғыру". Благодаря многочисленным достижениям казахстанских деятелей культуры отечественное искусство пользуется заслуженным признанием на международной арене.

- Для меня это большая честь и радость стать лауреатом Премии Фонда Первого Президента. Я благодарна Фонду за то, что труд и творчество артистов оцениваются по достоинству. Думаю, это особенно знаменательно, что в Год молодежи Премию получили множество молодых людей, ведь она дает возможность нам расти и развиваться дальше. Мы гордимся тем, что можем представлять нашу Родину и выступать на лучших сценах мира, вносить свой вклад в развитие Казахстана и воплощать в жизнь грандиозные планы главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева, - отметила Айзада Капонова.

Напомним, что певица окончила Казахскую национальную академию музыки по специальности "Вокальное искусство" (класс профессора, Заслуженного артиста Казахстана К.Н. Омарбаева, 2008). В числе ее побед – II премия Международного конкурса-фестиваля творческой молодежи "Шабыт" (Астана, 2007); I премии Международного конкурса вокалистов (Алматы, 2013) и XV Международного конкурса Дж. Россини (г. Пезаро, Италия, 2018), Гран-при Международного конкурса-фестиваля им. Н. Тлендиева (Астана, 2015). В репертуаре вокалистки главные партии в оперных шедеврах "Біржан – Сара" М. Тулебаева, "Қыз Жібек" Е. Брусиловского, "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди, "Травиата", "Риголетто" Дж. Верди, "Лючия ди Ламмермур" Г. Доницетти, "Сказки Гофмана" Ж. Оффенбаха, "Волшебная флейта" В.А. Моцарта, и т.д.

Стоит отметить, что Премия в области науки, культуры и искусства была учреждена в 2008 году. Одна из самых почетных наград Фонда присуждается молодым талантливым казахстанцам за оригинальные творческие проекты, научные исследования и разработки. В числе лауреатов Премии – ведущие солисты "Астана Опера" заслуженные деятели Казахстана – Айгерим Бекетаева, Сундет Байгожин, Жупар Габдуллина, Салтанат Ахметова, Медет Чотабаев, Меир Байнеш, Талгат Мусабаев; солисты театра – Бибигуль Жанузак (заслуженный деятель Казахстана), Болат Есимханов, Татьяна Вицинская; концертмейстер оперной труппы Гаухар Тасбергенова и др.

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