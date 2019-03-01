Бакытжан Сагинтаев назначен госсекретарем РК

Ранее он был премьер-министром.

Бакытжан Сагинтаев получил новое назначение, передает Zakon.kz.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича государственным секретарем Республики Казахстан", - сказано в указе Президента, размещенном на сайте Акорды.

Ранее, с сентября 2016 года, он занимал пост премьер-министра РК. 25 февраля его сменил Аскар Мамин.

21 февраля Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны.

Сагинтаев Бакытжан Абдирович родился в 1963 году.

Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1985) по специальности "Экономист", кандидат экономических наук.

Трудовой стаж начинал с преподавателя кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства (1985-1988). В разные годы занимал должности:

· Заместитель акима Жамбылской области (02.1998-02.1999);

· Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999);

· Председатель правления ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (12.1999-01.2001);

· Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (01.2001-08.2002);

· Первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-29.09.2004);

· Председатель агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (29.09.2004-11.12.2007);

· Руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (11.12.2007-30.09.2008);

· Аким Павлодарской области (30.09.2008-20.01.2012);

· Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (20.01.2012-09.2012);

· Первый заместитель председателя Народно-демократической партии "Нур Отан" (09.2012-01.2013);

· Первый заместитель премьер-министра РК - министр регионального развития Республики Казахстан (16.01.2013-11.2013);

· Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан (06.11.2013; переназначен - 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015 -09.09.2016);

· Премьер-министр Республики Казахстан (09.09.2016-21.02.2019).

28 февраля 2019 года он вошел в политсовет партии "Нур Отан".

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