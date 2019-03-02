"Просто невероятно". Мальчик из Уральска покорил Меладзе
Ержан Максим исполнил композицию Андреа Бочелли "Ama credi e vai".
Фото : кадр из видео2 марта 2019, 09:51
11-летний мальчик из Уральска Ержан Максим покорил жюри проекта "Голос. Дети", передает Zakon.kz.
Видеозапись выступления опубликовали на канале проекта в Youtube. Участвуя в слепых прослушиваниях, Ержан исполнил композицию Андреа Бочелли "Ama credi e vai".
Все трое членов жюри - Валерий Меладзе, Лобода и Пелагея - проголосовали "за" казахстанца, а также выразили желание быть его наставником в проекте.
- Просто невероятно. Все выступление ваше я сидела в мурашках, - сказала Лобода.
В качестве наставника Ержан выбрал Валерия Меладзе.
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