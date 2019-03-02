Пятикратная чемпионка мира по шахматам решила жить в Актау

Бибисара Асаубаева переезжает из России.

Пятикратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева выбрала своим постоянным местом жительства Актау. Последние два года Асаубаева жила в России. О своем намерении переехать в Актау Бибисара заявила на встрече с акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В 2018 году Бибисара Асаубаева принимала участие в Международном шахматном турнире по быстрым шахматам и блицу Aktau Chess Open. При первой встрече с акимом Бибисара сообщила, что ей нравится атмосфера Мангистау и отношение общества к шахматам как виду спорта.

По словам матери спортсменки, Бибисара достигла успехов в России, поэтому ее семья рассматривала варианты вернуться в Казахстан. После предложения Ералы Тугжанова семья решила переехать в Актау.

"Мы – патриоты нашей страны, и я счастлива, что Бибисара отныне будет защищать честь Казахстана", - заявила мать спортсменки Лиана Танжарикова.

Аким области Ералы Тугжанов добавил, что переезд Бибисары Асаубаевой будет содействовать развитию спорта в регионе. Как подчеркнул аким, в Мангистауской области будет открыта шахматная школа.

Ожидается, что Бибисара Асаубаева выступит как представитель Мангистауской области на чемпионате мира по классическим шахматам, который пройдет в Астане с 5 по 14 марта текущего года. Турнир пройдет в Казахстане впервые. От каждой страны будут участвовать по четыре игрока.

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