Головкин определился с главным условием для третьего боя с "Канело"

Казахстанец не считает себя проигравшим и намерен вернуть титулы.

Казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) готов провести третий поединок с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (51-1-2, 35 КО), но намерен поставить ультиматум сопернику, передает Vesti.kz.

Журналист Фил Джей отмечает, что Головкин не считает себя проигравшим и намерен вернуть пояса WBC и WBA (Super), которые у него отобрал Альварес. Сторонам предстоят тяжелые переговоры, потому что казахстанец намерен настаивать на проведении боя за пределами Лас-Вегаса.

Среди альтернативных вариантов для третьего поединка Головкин - Альварес могут рассмотреть Нью-Йорк, Лос-Анджелес и штат Техас. На уровне слухов есть информация, что в числе претендентов может оказаться футбольный стадион в Европе с закрывающейся крышей.

Первый поединок Головкина и Альвареса в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе завершился скандальной ничьей, а спустя 12 месяцев на этой же площадке решением большинства судей победил мексиканец. Это поражение стало первым в карьере казахстанца и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

Ранее стало известно, что Головкин договорился о контракте со стриминговым сервисом DAZN, на котором выступает Альварес. О соглашении могут объявить в начале следующей недели.

С 2012 года Головкин выступал на HBO, но стал свободным агентом из-за решения американского телеканала уйти из бокса. Последним по контракту был второй поединок с Альваресом, который показывался по системе платных трансляций (PPV).

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