Работа темиртауского хлебозавода под угрозой из-за долгов

Практически всё оборудование на заводе требует ремонта либо и вовсе полной замены.

Фирменный магазин и передвижные киоски хлебозавода "Бидай-нан" закрыты уже три месяца – в них нечем торговать. Причиной этому стала приостановка деятельности предприятия из-за скопившихся долгов по коммунальным и пенсионным платежам - всего около 30 миллионов тенге. Об этом пишет Etemirtau, передает Zakon.kz.

Нынешний директор Райхан Туякова сообщила, что завод со всеми этими проблемами она получила от предыдущего руководства в мае 2017 года. И хотя обязана была справиться с ними, сделать этого не удалось.

Практически всё оборудование на заводе требует ремонта либо и вовсе полной замены, да и объёмы производства оставляют желать лучшего. Это стало одной из причин остановки завода и привело руководство к решению провести оптимизацию.

- Когда я пришла на работу, было 217 человек. Возникла необходимость оптимизации, то есть такому количеству работников мы не могли просто платить заработную плату. При сокращении возникли следующие проблемы: это выплата компенсации, выплата пенсионных, все эти выплаты накапливались, потому что пришлось сократить не один десяток людей. И на одного человека приходилось выплат до миллиона, полутора миллионов тенге, - рассказала Туякова.

В итоге после оптимизации на производстве остались чуть более 100 человек. Остальные, по словам Райхан Туяковой, были на постоянном контроле властей и на данный момент практически все уже устроились на новую работу. Однако остаться конкурентоспособными и вообще спасти завод от остановки выпуска продукции не помогли и эти меры. В итоге в сентябре прошлого года произошел первый сбой в работе.

В конце октября, почти через месяц, завод вновь заработал, однако продлилось это не долго. Оплатить оставшийся долг по коммунальным платежам руководству "Бидай-нан" так и не удалось. 7 декабря производство встало. На этот раз, говорит Райхан Туякова, все скопившиеся проблемы привели к тому, что без модернизации и капиталовложений работать дальше он не сможет.

На данный момент, по данным директора, без работы остались около 80 сотрудников. За периоды простоя у предприятия скопились также долги и по выплатам заработной платы в размере одного миллиона семисот тысяч тенге. Их выплачивают по частям, как говорит Райхан Туякова, как только появляется такая возможность. Несмотря на это очень многие из тех, кто работал на производстве до последней остановки, хоть и подрабатывают сейчас в других местах, но всё же ждут и надеются, что завод возобновит свою деятельность.

По словам руководства, наступающий месяц станет решающим в судьбе хлебозавода. В скором времени начнутся переговоры с инвесторами, все проблемы завода также на постоянном контроле у местных властей и сотрудников отдела предпринимательства. Райхан Туякова отмечает, выполнить все свои обязательства перед сотрудниками, коммунальными предприятиями и государством ей придется в любом случае.

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