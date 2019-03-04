Ребенка и женщину спасла соседка из горящего дома в Усть-Каменогорске

Один человек погиб.

Рано утром в Усть-Каменогорске произошел пожар в частном доме, погиб мужчина, передает Zakon.kz.

Как сообщили в УЧС Усть-Каменогорска, 4 марта около 4 часов утра произошел пожар на территории садоводческого общества "Металлург-3". На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы пожарной части №5.

Как оказалось, в жилом дачном доме открытым пламенем полыхали деревянные конструкции стен, крыши жилого помещения. До прибытия пожарных подразделений соседка Меруерт Темербаева из охваченного пожаром дома вынесла мальчика, 2013 года рождения, и помогла женщине, 1988 года рождения, выйти из зоны опасности. Мерует сразу же вызвала сотрудников скорой помощи, которые госпитализировали пострадавших с термическими ожогами, в тяжелом состоянии.

- Так как огонь был сильным и охватил весь дом, дополнительно к месту вызова была направлена еще одна пожарная автоцистерна. В ходе разведки и тушения пожара звеном газодымозащитников был обнаружен обгоревший труп мужчины. Бойцами ПЧ №5 ликвидирован огонь на площади 15 кв. метров. По причине пожара отрабатываются сразу несколько версий: 1) несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи; 2) несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования; 3) неосторожное обращение с огнем. Личность погибшего мужчины устанавливается, - сообщили в УЧС.

Как выяснилось, пожарные раньше посещали этот дом, проводили инструктаж с владельцами, однако возгорание все-таки произошло.

УЧС города Усть-Каменогорска обращается к жителям с просьбой не относиться легкомысленно к соблюдению правил пожарной безопасности. Ответственность за состояние своего жилья несет именно хозяин дома, который должен предусмотреть все меры безопасности.

- Помните, что те рекомендации, которые предъявляются сотрудниками ЧС - это не пустые придирки, предназначенные для того, чтобы осложнить жизнь. Их требования сложились на основе многолетней статистики пожаров. Соблюдение правил, собственная трезвая оценка своего дома еще на стадии его проектирования и возведения, постоянное следование мерам безопасности – вот залог того, что может спасти вас от бед, которые способен причинить пожар, - отметили в профильном ведомстве.

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