О судьбе задержанных в Китае казахстанцев рассказал Атамкулов

В МИД поступило более тысячи заявлений о помощи от граждан, которые находятся в исправительных учреждениях Китая.

На правительственном часе в мажилисе парламента РК, посвященном итогам деятельности Казахстана в Совете безопасности ООН, депутаты поинтересовались судьбой соотечественников, находящихся в Китае в заключении, в том числе и в лагерях политического перевоспитания, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мой вопрос касается судьбы наших соотечественников, которые находятся в Китае. Вы знаете, очень много сейчас в обществе обсуждений об условиях проживания наших соотечественников в Китае. Об этом вы сами, наверное, в курсе. Я официальным представителям министерства хотел бы задать вопрос: какая у вас имеется информация об исправительных лагерях в Китае и наших соотечественниках, которые находятся там? Какие меры вы будете принимать, чтобы их спасти из необоснованного заключения? Имеются ли комплексные программы? - поинтересовался депутат Берик Дюсембинов у министра иностранных дел РК Бейбута Атамкулова.

По его словам, этот вопрос очень актуален.

- Количество наших соотечественников в Китае составляет 1,5 млн человек. Каждый день поступает информация касательно наших соотечественников в Китае. Мы держим это на контроле. В прошлом году 2,5 тысячи наших соотечественников получили визы для выезда в Казахстан. В этом году из числа граждан Казахстана, которые имеют двойное гражданство, 33 человека были заключены в китайские тюрьмы. Мы со своей стороны по дипломатическим каналам и за счет работы консулов вернули 23 человека, - сказал он.

Также Атамкулов сообщил, что в МИД поступило более тысячи заявлений о помощи от граждан, которые находятся в исправительных учреждениях Китая.

- По этим заявлениям мы работаем персонально, узнаем об их состоянии. Проводится работа персонально с каждым, потому что у каждого человека - своя история. Если говорить о ситуации с нашими соотечественниками в Китае, это может быть и лагерь. Это касается представителей мусульманской веры. У Китая есть своя внутренняя политика. Наши дипломаты посетили эти лагеря. В этих лагерях также были независимые эксперты. К сожалению, это давление относится не только к казахам. Количество казахов сократилось на 80% из общего числа наших соотечественников, которые там находились. Мы проводим большую работу. Эта работа относится не только к ведению МИД, но и другие госорганы проводят свою работу, - заключил министр.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!