Фируза Шарипова о тренировке с Владимиром Путиным и съемке для Playboy

Казахстанская спортсменка ответила на вопросы мирового СМИ.

Обладательница ряда чемпионских поясов по профи-боксу Фируза Шарипова из Казахстана хочет провести совместную тренировку с президентом России Владимиром Путиным. Об этом спортсменка заявила на стомиллионную аудиторию Russia Today (RT), передает Zakon.kz.



Фируза Шарипова уже достигла большего, чем большинство звезд спортивных единоборств. Несмотря на то, что ей всего лишь 24 года, брюнетка-боксер уже является обладательницей некоторых чемпионских поясов в двух весовых категориях и вскоре может провести бои за титул чемпионки мира.

Отвечая на вопросы Russia Today, Шарипова рассказала о знаменитом соотечественнике, экс-чемпионе мира Геннадие Головкине, последних новостях о совместных тренировках с певицей Анной Седоковой, желании провести тренировку с президентом России.

–Конечно, хотелось бы провести совместную дружескую тренировку с Владимиром Владимировичем. Но это была бы дружеская тренировка, никак не боевая практика, не боевой спарринг.

–Я против участия в откровенных фотосессиях, в том числе для Playboy.

–Геннадий Головкин является серебряным призером Олимпиады. Конечно, хочется быть на таком уровне, как он, и я думаю, у нас все получится. У нас большие планы, большие цели, и мы движемся. Сейчас стоит цель- стать абсолютной чемпионкой мира, но и олимпийское золото тоже. Каждый спортсмен мечтает об олимпийской медали.

–С Анной Седоковой мы договорились о совместной тренировке, так как у нее сейчас концерты, гастроли, выберем время и в ближайшем будущем проведем.

Альберт Ахметов

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