У девочки из живота вытащили волосы, ручку, железо и скотч
Осложнений в послеоперационном периоде не было. Ребенок в удовлетворительном состоянии.
Фото : Азамат Сарсенбаев4 марта 2019, 13:36
В Мангистауской области в феврале у ребенка в кишечнике нашли инородные предметы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения области.
"В феврале месяца в стенах областной детской больницы, в экстренном порядке была проведена операция 12-летнему ребенку-инвалиду (ЗПР, ДЦП) из города г. Жанаозен, этот ребенок (девочка 12 лет) поступила в детскую больницу в тяжелом состоянии с жалобами на приступообразные боли в животе, многократную рвоту. После проведения рентгена органов брюшной полости, где обнаружилось множество инородных тел", - говорится в сообщении.
Благодаря оперативному вмешательству врачей, в ходе операции из кишечника девочки благополучно обнаружены и вытащены инородные тела (железо, ручка, скотч, волосы).
Осложнений в послеоперационном периоде не было. Ребенок в удовлетворительном состоянии.
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