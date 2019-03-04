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У девочки из живота вытащили волосы, ручку, железо и скотч

Осложнений в послеоперационном периоде не было. Ребенок в удовлетворительном состоянии.

Фото : Азамат Сарсенбаев4 марта 2019, 13:36

В Мангистауской области в феврале у ребенка в кишечнике нашли инородные предметы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения области.

"В феврале месяца в стенах областной детской больницы, в экстренном порядке была проведена операция 12-летнему ребенку-инвалиду (ЗПР, ДЦП) из города г. Жанаозен, этот ребенок (девочка 12 лет) поступила в детскую больницу в тяжелом состоянии с жалобами на приступообразные боли в животе, многократную рвоту. После проведения рентгена органов брюшной полости, где обнаружилось множество инородных тел", - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному вмешательству врачей, в ходе операции из кишечника девочки благополучно обнаружены и вытащены инородные тела (железо, ручка, скотч, волосы).

Осложнений в послеоперационном периоде не было. Ребенок в удовлетворительном состоянии.


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